Иностранцев могут начать пускать в Россию для прививки от коронавируса

В ближайшие месяцы в России может быть организован въездной туризм для вакцинации иностранцев. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций, интерес к "Спутнику V" среди европейцев очень высок.

Кирилл Дмитриев рассказал, что многие известные и богатые люди готовы сделать российскую прививку, но конкретных имен не назвал. Кстати, власти крохотного европейского государства Сан-Марино еще в мае закупили российский препарат и платно прививают им всех желающих.

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