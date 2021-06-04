В Москве выявили 2 817 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 817 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 318 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 766 человек, выписали при этом 748 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 8 947 новых случаев COVID-19. При этом в 1 339 (15,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 108 129 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Северная Осетия – Алания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.