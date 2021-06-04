Стало известно возможное название новой российской вакцины от коронавируса

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В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
На Петербургском международном экономическом форуме стало известно название новой российской вакцины от ковида, которую разрабатывает ФМБА. Препарат, скорее всего, будет называться "Аврора". Об этом заявил глава НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин. Но отметил, что пока вопрос на согласовании. Учитывают восприятие "Авроры" на слух и возможности транскрипции. Данные об эффективности и безопасности рассчитывают получить к концу года.
В Египте завершили вакцинацию сотрудников туристического сектора на Красном море. Об этом заявил министр туризма. Привили работников отелей, кафе, ресторанов и даже продавцов туристических рынков. Число отдыхающих с начала года удвоилось. Но россиян пока мало из-за отсутствия прямых рейсов на курорты.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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