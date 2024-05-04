Частицу Благодатного огня скоро доставят в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного с лампадой уже вылетела из Израиля. В России христианскую святыню будут встречать представители разных епархий из более чем 40 городов.

Москвичи освящают куличи и готовятся встретить Пасху. Великая суббота – это последний день перед праздником, когда верующие завершают все приготовления.

Как отмечают синоптики, к вечеру в столице похолодает. Тем, кто собирается на пасхальные мероприятия, лучше одеваться теплее. Ночью ожидается 5 градусов.

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