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Новости

04 мая, 20:30

Общество

Частицу Благодатного огня скоро доставят в Москву

Частицу Благодатного огня скоро доставят в Москву

Жители подмосковного Ногинска заметили лося

Сотни верующих придут в храм Христа Спасителя на праздничную службу

Жители столицы рассказали, как освящают куличи в преддверии Пасхи

Патриарх Кирилл совершит крестный ход в храме Христа Спасителя

Дожди ожидаются в столичном регионе 5 мая

Делегация фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь

Священник Донского монастыря рассказал о празднике Пасхи

Москвичи рассказали, как готовятся встретить Пасху

Делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву

Частицу Благодатного огня скоро доставят в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного с лампадой уже вылетела из Израиля. В России христианскую святыню будут встречать представители разных епархий из более чем 40 городов.

Москвичи освящают куличи и готовятся встретить Пасху. Великая суббота – это последний день перед праздником, когда верующие завершают все приготовления.

Как отмечают синоптики, к вечеру в столице похолодает. Тем, кто собирается на пасхальные мероприятия, лучше одеваться теплее. Ночью ожидается 5 градусов.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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