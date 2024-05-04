Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:30

Общество

Священник Донского монастыря рассказал о празднике Пасхи

Священник Донского монастыря рассказал о празднике Пасхи

Москвичи рассказали, как готовятся встретить Пасху

Делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву

Москвичи рассказали, как освящают куличи в храмах

Жители столицы начали освящать куличи в храмах

Маркетолог рассказал, какие товары популярны в преддверии Пасхи

"Мой район. Новости": два отряда школьников вернулись из Большой арктической экспедиции

"Актуальный репортаж": как лошади помогают при лечении

Эксперт рассказала, как выбрать творог для пасхи

Благодатный огонь доставят в Москву к Пасхе

Великая суббота является последним днем седьмой недели Великого поста, предваряющей Пасху. Это последний день перед праздником, когда верующие завершают приготовления к главному христианскому торжеству. В этот день принято освящать пасхальные куличи и яйца в церквях.

Эконом Донского монастыря, иеромонах Филарет напомнил, почему именно Пасха считается важной для верующих христиан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществорелигиявидеоАлина ГилеваВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика