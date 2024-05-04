Священник Донского монастыря рассказал о празднике Пасхи

Великая суббота является последним днем седьмой недели Великого поста, предваряющей Пасху. Это последний день перед праздником, когда верующие завершают приготовления к главному христианскому торжеству. В этот день принято освящать пасхальные куличи и яйца в церквях.

Эконом Донского монастыря, иеромонах Филарет напомнил, почему именно Пасха считается важной для верующих христиан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.