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04 мая, 13:15

Общество

Делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву

Делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают сошествие Благодатного огня в течение 4 мая. Это происходит в центре храма Воскресения Христова, которая скрывает пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Церемония ежегодно проходит по одному и тому же регламенту, ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошел на землю. После этого события паломники обычно зажигают свечи и лампады, затем огонь на самолетах доставляют в другие страны.

Благодатный огонь в Москву доставит делегация фонда Андрея Первозванного, которая уже прибыла в иерусалимский храм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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