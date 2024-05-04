Делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву

В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают сошествие Благодатного огня в течение 4 мая. Это происходит в центре храма Воскресения Христова, которая скрывает пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Церемония ежегодно проходит по одному и тому же регламенту, ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошел на землю. После этого события паломники обычно зажигают свечи и лампады, затем огонь на самолетах доставляют в другие страны.

Благодатный огонь в Москву доставит делегация фонда Андрея Первозванного, которая уже прибыла в иерусалимский храм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.