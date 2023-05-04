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04 мая, 23:00

Общество

В Медведковском лесопарке нашествие улиток

В Медведковском лесопарке нашествие улиток

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В Медведковском лесопарке настоящее нашествие улиток. Посетители парковой зоны публикуют в соцсетях видео с десятками крупных моллюсков на деревьях.

Эксперты считают, что это явление временное и связано оно с теплой погодой. Просто сейчас улитки резко вышли из спячки. А на деревья они забираются, чтобы защититься от своих естественных врагов. Со временем они спрячутся в траве и листве, а к концу лета снова зароются в грунт на зимнюю спячку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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