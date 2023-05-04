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04 мая, 21:45

Общество

Волонтеры на улицах Москвы продолжают рассказывать об условиях контрактной службы

Волонтеры на улицах Москвы продолжают рассказывать об условиях контрактной службы

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Волонтеры на улицах Москвы продолжают рассказывать об условиях контрактной службы. Для этого в городе работают мобильные информационные стойки.

Там можно взять подробные буклеты и узнать нюансы. Например, о том, какие льготы положены участникам спецоперации, о порядке денежных выплат, а также о получении военных специальностей. Такие информационные пункты можно встретить возле железнодорожных станций, входов в метро и в других людных местах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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