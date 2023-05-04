Волонтеры на улицах Москвы продолжают рассказывать об условиях контрактной службы. Для этого в городе работают мобильные информационные стойки.

Там можно взять подробные буклеты и узнать нюансы. Например, о том, какие льготы положены участникам спецоперации, о порядке денежных выплат, а также о получении военных специальностей. Такие информационные пункты можно встретить возле железнодорожных станций, входов в метро и в других людных местах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

