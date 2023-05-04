Единый пункт отбора на контрактную службу действует на улице Яблочкова в Москве. Туда приходят москвичи, а также приезжают добровольцы из разных регионов страны. В центре внедрена система одного окна, там есть все специалисты для прохождения необходимых комиссий.

Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Он высоко оценил уровень организации приема людей, отметив отсутствие бюрократических проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.