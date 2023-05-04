04 мая, 18:00Общество
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Единый пункт отбора на контрактную службу действует на улице Яблочкова в Москве. Туда приходят москвичи, а также приезжают добровольцы из разных регионов страны. В центре внедрена система одного окна, там есть все специалисты для прохождения необходимых комиссий.
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Он высоко оценил уровень организации приема людей, отметив отсутствие бюрократических проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.