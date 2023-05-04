В России предложили запретить проводить акции ресторанам быстрого питания

В России предложили запретить сетям ресторанов быстрого питания проводить акции. Два бургера по цене одного или напиток в подарок к блюду – все это ведет к ухудшению здоровья нации, утверждают авторы инициативы.

Повышенное содержание сахара, соли и жиров особенно вредно для несовершеннолетних, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.