Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Общество

В России предложили запретить проводить акции ресторанам быстрого питания

В России предложили запретить проводить акции ресторанам быстрого питания

Новости часа: Собянин назвал срок завершения строительства станции метро "Потапово"

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе утром 5 мая

"Актуальный репортаж": курьеры рассказали об особенностях своей работы в Москве

Москвичам рассказали о часах работы единого пункта отбора на контрактную службу

"Атмосфера": 9 градусов ожидается в столице вечером 4 мая

Новости часа: мэр Донецка рассказал о постоянных обстрелах города

"Актуальный репортаж": россиян предупредили о взрывной опасности смартфонов

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу в столице

"Доктор 24": врачи рассказали о правилах употребления витамина D

В России предложили запретить сетям ресторанов быстрого питания проводить акции. Два бургера по цене одного или напиток в подарок к блюду – все это ведет к ухудшению здоровья нации, утверждают авторы инициативы.

Повышенное содержание сахара, соли и жиров особенно вредно для несовершеннолетних, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика