Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе утром 5 мая

Оранжевый уровень погодной опасности объявили на утро 5 мая в столичном регионе из-за заморозков. До 07:00 обещают около -2 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в первую неделю мая в Москве выпадет 120% осадков, во вторую – 80%. Температура вернется к климатической норме только во второй декаде месяца. С приближением лета москвичей ожидает тепло до 20 градусов.

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