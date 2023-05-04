Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу в столице

Единый пункт отбора на контрактную службу продолжает работу в Москве на улице Яблочкова. Туда приходят москвичи и добровольцы из других регионов страны.

В пункте они могут пройти все необходимые процедуры, а сориентироваться помогут волонтеры. С собой нужно взять паспорт, военный билет, а также если есть, то диплом об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или в специальном чат-боте в Telegram. Центр работает с 09:00 до 20:00, без выходных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.