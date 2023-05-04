Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу в столице

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу в столице

"Доктор 24": врачи рассказали о правилах употребления витамина D

"Время новых": VitaPizza

Россиянам рассказали, как можно принять участие в акции "Бессмертный полк" в 2023 году

Москвичам рассказали о погоде 4 мая

В России предложили запретить сетям фастфуда проводить акции

Театры Москвы подготовили более 100 спектаклей и концертов ко Дню Победы

"Утро": москвичам рассказали о погоде 4 мая

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 82%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 754 мм ртутного столба 4 мая

Единый пункт отбора на контрактную службу продолжает работу в Москве на улице Яблочкова. Туда приходят москвичи и добровольцы из других регионов страны.

В пункте они могут пройти все необходимые процедуры, а сориентироваться помогут волонтеры. С собой нужно взять паспорт, военный билет, а также если есть, то диплом об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или в специальном чат-боте в Telegram. Центр работает с 09:00 до 20:00, без выходных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика