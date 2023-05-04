Россиянам рассказали, как можно принять участие в акции "Бессмертный полк" в 2023 году

"Бессмертный полк" в 2023 году пройдет в нескольких форматах. Можно разместить портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже или поменять свой аватар в социальных сетях.

Рассказы о героях с хештегом #нашБессмертныйполк будут размещены на сайте проекта. Также все фотографии, которые прислали в проект "Бессмертный полк онлайн", будут транслироваться на экранах и медиафасадах по всей стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.