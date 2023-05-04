Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Общество

Россиянам рассказали, как можно принять участие в акции "Бессмертный полк" в 2023 году

Россиянам рассказали, как можно принять участие в акции "Бессмертный полк" в 2023 году

Москвичам рассказали о погоде 4 мая

В России предложили запретить сетям фастфуда проводить акции

Театры Москвы подготовили более 100 спектаклей и концертов ко Дню Победы

"Утро": москвичам рассказали о погоде 4 мая

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 82%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 754 мм ртутного столба 4 мая

Эксперт рассказал, как выбрать мангал для пикника

Интерес россиян к недвижимости в некоторых странах за год вырос в 2–3 раза

Россиян предупредили о фейковых приложениях по продаже туров

"Бессмертный полк" в 2023 году пройдет в нескольких форматах. Можно разместить портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже или поменять свой аватар в социальных сетях.

Рассказы о героях с хештегом #нашБессмертныйполк будут размещены на сайте проекта. Также все фотографии, которые прислали в проект "Бессмертный полк онлайн", будут транслироваться на экранах и медиафасадах по всей стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика