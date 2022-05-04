В столице выпал снег 4 мая

В столице 4 мая шел снег и местами даже град. В некоторых районах был сильный ветер. В этот день столбики термометров опустились сразу до 8 градусов тепла.

При этом 3 мая воздух прогревался до +18 градусов. Все это из-за холодного атмосферного фронта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.