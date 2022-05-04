Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В Москве резко ухудшилась погода – похолодало, пошел снег и кое-где даже град. В некоторых районах началась чуть ли не метель.

По прогнозам синоптиков, снег будет сменяться дождем, к тому же будет ветрено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.