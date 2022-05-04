Юристы рассказали, какие данные должников УК не имеет права публиковать

В России коммунальные должники ждут разъяснений, насколько законно вывешивание списков с указанием фамилии и адреса. По мнению многих юристов, фамилия, инициалы, указание номера квартиры – это уже личная информация, которую незаконно разглашать, если нет согласия человека.

За обнародование таких сведений управляющей компании грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, если будет обращение в Роскомнадзор, но таких заявлений очень мало. Единственно допустимый вариант написания – номер квартиры, лицевой счет и сумма долга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.