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04 апреля, 07:45

Общество

Телеканал Москва 24 напомнил о возможности прислать кадры в рубрику "Фотопоток"

Телеканал Москва 24 напомнил о возможности прислать кадры в рубрику "Фотопоток"

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В эфире телеканала Москва 24 продолжается рубрика "Фотопоток". В ней показывают яркие, атмосферные и необычные кадры столицы, которые присылают зрители. Принять участие может каждый – для этого нужно воспользоваться чат-ботом телеграм-канала, перейти к которому можно по QR-коду на экране.

Фотографии выходят в эфир с понедельника по четверг. А по пятницам автор лучшего снимка недели получает памятный подарок от телеканала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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