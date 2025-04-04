Телеканал Москва 24 напомнил о возможности прислать кадры в рубрику "Фотопоток"

В эфире телеканала Москва 24 продолжается рубрика "Фотопоток". В ней показывают яркие, атмосферные и необычные кадры столицы, которые присылают зрители. Принять участие может каждый – для этого нужно воспользоваться чат-ботом телеграм-канала, перейти к которому можно по QR-коду на экране.

Фотографии выходят в эфир с понедельника по четверг. А по пятницам автор лучшего снимка недели получает памятный подарок от телеканала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.