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04 апреля, 07:30

Общество

Проблему одиночества в мегаполисах обсудят в выпуске "Миллион вопросов"

Проблему одиночества в мегаполисах обсудят в выпуске "Миллион вопросов"

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На телеканале Москве 24 начал выходить новый проект – "Миллион вопросов". Каждый день в студии появляются эксперты из разных сфер: от медицины и образования до экологии и права. Зрители могут не только услышать мнение специалистов, но и задать интересующие вопросы в прямом эфире.

Выпуск 4 апреля будет посвящен теме одиночества в мегаполисе. На вопросы ответит психолог Анетта Орлова. Прямое включение запланировано на 15:30 – принять участие в обсуждении можно через чат-бот проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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