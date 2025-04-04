Проблему одиночества в мегаполисах обсудят в выпуске "Миллион вопросов"

На телеканале Москве 24 начал выходить новый проект – "Миллион вопросов". Каждый день в студии появляются эксперты из разных сфер: от медицины и образования до экологии и права. Зрители могут не только услышать мнение специалистов, но и задать интересующие вопросы в прямом эфире.

Выпуск 4 апреля будет посвящен теме одиночества в мегаполисе. На вопросы ответит психолог Анетта Орлова. Прямое включение запланировано на 15:30 – принять участие в обсуждении можно через чат-бот проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.