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04 апреля, 08:30

Общество

Лимит сверхурочной работы в России могут увеличить вдвое

Лимит сверхурочной работы в России могут увеличить вдвое

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В России планируют изменить Трудовой кодекс и увеличить допустимое количество сверхурочных часов – с 120 до 240 в год. Нововведения могут вступить в силу с 1 сентября. Как показывают опросы, около 90% россиян готовы трудиться сверх нормы, а треть из них – ради дополнительного дохода.

Кроме того, в рамках законопроекта предлагается упростить порядок увольнения. Срок предупреждения о сокращении могут сократить с двух месяцев до одного, а уведомление при ликвидации организации разрешат отправлять по почте, а не только вручать лично.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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