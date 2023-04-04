Заочно арестованный сын красноярского губернатора Усса добровольно явился в МВД в Москве

Заочно арестованный сын красноярского губернатора Артем Усс в данный момент находится в Москве и явился в следственный департамент МВД добровольно, заявил его адвокат. По результатам допроса ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что сын красноярского губернатора, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Он заявил, что рассчитывал на беспристрастность итальянского суда, однако вместо этого увидел явную политическую ангажированность.

Артему Уссу и еще нескольким россиянам в США предъявили ряд обвинений. В частности, его обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.