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04 апреля, 16:15

Общество

Заочно арестованный сын красноярского губернатора Усса добровольно явился в МВД в Москве

Заочно арестованный сын красноярского губернатора Усса добровольно явился в МВД в Москве

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Заочно арестованный сын красноярского губернатора Артем Усс в данный момент находится в Москве и явился в следственный департамент МВД добровольно, заявил его адвокат. По результатам допроса ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что сын красноярского губернатора, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Он заявил, что рассчитывал на беспристрастность итальянского суда, однако вместо этого увидел явную политическую ангажированность.

Артему Уссу и еще нескольким россиянам в США предъявили ряд обвинений. В частности, его обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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