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04 апреля, 16:00

Общество

Космонавты рассказали россиянам о разных видах мошенничества

Космонавты рассказали россиянам о разных видах мошенничества

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Полицейские из подмосковной Власихи вместе с космонавтами РФ предупредили доверчивых россиян, которые могут столкнуться с мошенниками. Космонавты-испытатели Андрей Федяев, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев во время трансляции с борта МКС рассказали россиянам о разных видах мошенничества и дали рекомендации о том, как уберечь себя и своих близких от обмана.

Они посоветовали стараться не терять бдительность и в случае возникновения малейших сомнений незамедлительно обращаться в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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