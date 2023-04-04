Космонавты рассказали россиянам о разных видах мошенничества

Полицейские из подмосковной Власихи вместе с космонавтами РФ предупредили доверчивых россиян, которые могут столкнуться с мошенниками. Космонавты-испытатели Андрей Федяев, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев во время трансляции с борта МКС рассказали россиянам о разных видах мошенничества и дали рекомендации о том, как уберечь себя и своих близких от обмана.

Они посоветовали стараться не терять бдительность и в случае возникновения малейших сомнений незамедлительно обращаться в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.