В Москве могут ввести регулировку счетов за отопление – СМИ

Минстрой предложил более точно регулировать счета за отопление в Москве. Ведомство уже подготовило законопроект, сообщили СМИ.

Сообщается, что новые меры исключат резкие колебания в тарифах. Дело в том, что в данный момент отопление в столице, как и в большинстве регионов, рассчитывают равномерно на 12 месяцев. При этом учитывают показатели потребления за предыдущий год. Поэтому в теплую зиму приходится платить больше, и такие колебания достигают 25–50%

Пока проект разработан для Москвы, однако специалисты считают, что в будущем нововведение должно распространятся на все регионы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.