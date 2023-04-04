Минстрой назвал фейком инициативу обязать граждан впускать в квартиры коммунальщиков

Новость о том, что Минстрой предлагает обязать собственников жилья пускать в дом коммунальщиков, в ведомстве назвали фейком. Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что если россияне не будут открывать двери для проверки и установки счетчиков, то за это будут начислять штраф.

Замглавы Минстроя Алексей Ересько заявил, что официально такой инициативы не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.