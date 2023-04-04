На Чукотке предложили ограничить вывоз красной икры авиапассажирами. Речь идет об икре непромышленного производства. Предполагается, что ее нельзя будет перевозить ни в багаже, ни в ручной клади.

Идею предложила Дума Чукотского автономного округа. Эта мера должна ограничить вывоз незаконно добытой икры. Ранее министерство рыбного хозяйства Камчатского края сообщало, что каждый год ущерб от деятельности браконьеров составляет 15 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.