Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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04 марта, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 марта

Новости часа: пострадавшие от радиационных аварий получат единовременные выплаты в Москве

"Интервью": Лейла Адамян – о влиянии рождения ребенка на женщину

Новости часа: Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от аварии на ЧАЭС

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Собянин подписал распоряжение о выплатах в честь годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Потепление в Москве начнется в четверг, 6 марта. По информации синоптиков, к 7 марта снежный покров полностью растает, а настоящая весна наступит в выходные.

Курьер помешал мошенникам украсть у пенсионерки большую сумму денег. Мужчина должен был доставить пакет документов по указанному адресу из копировального центра. Оказалось, что пенсионерка ждала "инкассатора из банка", который якобы спасет ее сбережения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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