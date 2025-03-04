04 марта, 21:00Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 марта
Потепление в Москве начнется в четверг, 6 марта. По информации синоптиков, к 7 марта снежный покров полностью растает, а настоящая весна наступит в выходные.
Курьер помешал мошенникам украсть у пенсионерки большую сумму денег. Мужчина должен был доставить пакет документов по указанному адресу из копировального центра. Оказалось, что пенсионерка ждала "инкассатора из банка", который якобы спасет ее сбережения.
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