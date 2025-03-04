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04 марта, 16:15

Общество

Эксперты спрогнозировали ранний сезон аллергии в России из-за оттепели

Эксперты спрогнозировали ранний сезон аллергии в России из-за оттепели

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Сезон весенней аллергии в России в 2025 году может начаться раньше, говорят эксперты. Причиной тому стала аномально теплая зима и раннее наступление весны.

От того, каким будет март, зависит, когда россияне начнут страдать от аллергических реакций. По словам генерального директора Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Натальи Ильиной, достаточная концентрация пыльцы будет достигнута к середине апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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