Эксперты спрогнозировали ранний сезон аллергии в России из-за оттепели

Сезон весенней аллергии в России в 2025 году может начаться раньше, говорят эксперты. Причиной тому стала аномально теплая зима и раннее наступление весны.

От того, каким будет март, зависит, когда россияне начнут страдать от аллергических реакций. По словам генерального директора Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Натальи Ильиной, достаточная концентрация пыльцы будет достигнута к середине апреля.

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