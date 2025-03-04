Москвичи поделились кадрами столицы в рубрике "Фотопоток"

Телеграм-канал "Москва 24" запустил новую рубрику "Фотопоток", в которой будут публиковаться яркие и необычные кадры столицы. Фотографии для рубрики принимаются от подписчиков через чат-бот канала. Чтобы принять участие, достаточно перейти по QR-коду на экране и отправить свои работы.

Снимки будут показывать с понедельника по четверг, а по пятницам выбирать победителя, который получит памятные подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.