Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 08:00

Общество

Москвичи поделились кадрами столицы в рубрике "Фотопоток"

Москвичи поделились кадрами столицы в рубрике "Фотопоток"

Москва лидирует по количеству заявок на самозапрет на оформление кредитов

Цены на цветы к 8 Марта вырастут на четверть

Материнский капитал могут разрешить тратить на лечение ребенка

247 детей родились в Москве 3 марта

Лихорадка денге начала распространяться по Азии

В Бразилии стартовал традиционный карнавал

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Мослекторий" запускают конкурс

Собственников квартир могут оштрафовать за замену батареи

В России предложили отключать доступ в интернет за кибербуллинг

Телеграм-канал "Москва 24" запустил новую рубрику "Фотопоток", в которой будут публиковаться яркие и необычные кадры столицы. Фотографии для рубрики принимаются от подписчиков через чат-бот канала. Чтобы принять участие, достаточно перейти по QR-коду на экране и отправить свои работы.

Снимки будут показывать с понедельника по четверг, а по пятницам выбирать победителя, который получит памятные подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика