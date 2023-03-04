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17:30

Общество

Партии "Спутника V" направили в Москву и регионы после сообщений о нехватке вакцин

Партии "Спутника V" направили в Москву и регионы после сообщений о нехватке вакцин

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Партии "Спутника V" уже направили в Москву и регионы России после сообщений о закончившемся запасе первого компонента вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Вместе с тем в Минздраве напомнили, что вакцинация от COVID-19 может защитить от тяжелого течения заболевания и летального исхода. Особенно важной своевременная вакцинация и ревакцинация является необходимой для людей старше 60 лет, а также страдающих от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоРоман Карлов
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