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Общество

"Актуальный репортаж": полиция изучает усыновление больного ребенка выпускницей "Дома-2"

"Актуальный репортаж": полиция изучает усыновление больного ребенка выпускницей "Дома-2"

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Соцсети переполошила история с усыновлением выпускницей "Дома-2" больного ребенка. Делом заинтересовалась полиция.

Все началось с того, что девушка, которая сама является многодетной матерью, опубликовала трогательный пост. Она сообщила подписчикам о том, что взяла на себя заботу о брошенном ребенке.

Позже выяснилось, что речь идет не об усыновлении, а об оказании помощи некоему тайному опекуну. Подписчики обвинили девушку в пиаре на острой теме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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