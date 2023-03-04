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Новости

Новости

14:45

Общество

Новости часа: новые соцобъекты появятся в Москве благодаря развитию территорий

Новости часа: новые соцобъекты появятся в Москве благодаря развитию территорий

В Едином центре поддержки участников СВО ждут наплыв посетителей

Новости часа: два жителя Донецка пострадали при обстреле ВСУ

"The City. Едим": паназиатская волна

"Время новых. Шоу": панна-котта

Новости часа: в Москве выявили 2 399 новых случаев коронавируса

Новости часа: у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Москвичам рассказали о работе Единого центра поддержки участников СВО

Врачи из Москвы и других регионов России помогают коллегам в Донбассе

Синоптики предупредили о снегопаде в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что после реализации проектов комплексного развития территорий в столице появится более 20 детских садов и школ.

Летние Российско-китайские молодежные игры пройдут в августе в Чунцине, поделился посол РФ.

В Международный женский день 8 марта в столичный регион придет оттепель. Такой прогноз дают синоптики.

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обществовидеоРоман Карлов
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