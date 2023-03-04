Новости часа: новые соцобъекты появятся в Москве благодаря развитию территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что после реализации проектов комплексного развития территорий в столице появится более 20 детских садов и школ.

Летние Российско-китайские молодежные игры пройдут в августе в Чунцине, поделился посол РФ.

В Международный женский день 8 марта в столичный регион придет оттепель. Такой прогноз дают синоптики.