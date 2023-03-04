В Едином центре поддержки участников СВО ждут наплыв посетителей

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции ждут наплыв посетителей. Центр находится в районе Филевский парк, и обратиться туда могут все категории военнослужащих: мобилизованные, добровольцы и контрактники, а также их семьи. Сотрудники подскажут, например, как оформить пособия и льготы. В случае необходимости, запишут на курсы переобучения или направят на реабилитацию.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.