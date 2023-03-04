Новости часа: в Москве выявили 2 399 новых случаев коронавируса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

За сутки в Москве выявлено 2 399 случаев коронавируса. Такие данные привел Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Выездные бригады врачей провели медосмотры для более чем половины детей в новых регионах России. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Один человек погиб и 16 пострадали в аварии с автобусом на трассе в Псковской области, сообщает пресс-служба УМВД России.