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Новости часа: в Москве выявили 2 399 новых случаев коронавируса

Новости часа: в Москве выявили 2 399 новых случаев коронавируса

Новости часа: у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

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"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 4–5 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
За сутки в Москве выявлено 2 399 случаев коронавируса. Такие данные привел Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Выездные бригады врачей провели медосмотры для более чем половины детей в новых регионах России. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Один человек погиб и 16 пострадали в аварии с автобусом на трассе в Псковской области, сообщает пресс-служба УМВД России.

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