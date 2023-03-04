Новости часа: у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло у берегов Новой Зеландии, передают сейсмологи.

Российские школьники завоевали 4 золотые медали на международной олимпиаде по математике. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

Музыканты выступили в московском метро более 6 тысяч раз за первые два месяца 2023 года, рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.