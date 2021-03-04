В Торгово-промышленной палате обсудили, как поддержать многодетные семьи

За последние три года в России стремительно упала рождаемость. Об этом заявили на конференции в Московской торгово-промышленной палате.

На научно-практической конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ" Петр Толстой выступил за увеличение материнского капитала при рождении каждого последующего ребенка. На данный момент, по его словам, все происходит наоборот, и третий ребенок ставит семью на грань выживания.

Кроме того, депутат предложил создать федеральную систему поддержки семей вне зависимости от региона проживания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.