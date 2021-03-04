"Цифра дня": 55%

Телеканал в рубрике "Цифра дня" рассказал, на сколько за год выросла цена на авиабилеты за рубеж.

По данным аналитиков, стоимость заграничных перелетов с прошлого года выросла на 55%. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.