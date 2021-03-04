В Москве за сутки выявили 2 150 новых случаев COVID-19

По данным Оперативного штаба, в Москве за сутки зафиксировано 2 150 новых случаев коронавируса. Выздоровел за это время 2 421 человек.

В Московской области в четверг выявили 693 случая COVID-19, а 596 человек выписаны по выздоровлению.

В России за день число новых заболевших COVID-19 составляет 11 385 человек, среди которых 12,5% – бессимптомные. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – это Тыва, Магаданская область и Еврейская автономная область. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.