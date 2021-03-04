В Москве уберут все предупреждения о камерах на дорогах

Москва избавляется от лишних знаков в городе. Предупреждать водителей о камерах на дорогах теперь будут исключительно навигаторы. Указатели "Фотовидеофиксация" оставят только на въездах в столицу.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.