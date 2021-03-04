ЦБ РФ подсчитал, как изменился в этом году "индекс блина"

Российский Центробанк занялся подсчетом стоимости блинов в преддверии Масленицы. В этом году московской семье стопка угощений обойдется в 125 рублей. В Подмосковье чуть дешевле – 115 рублей. Так называемый "индекс блинов" в столице вырос чуть более чем на 3%.

Эксперты ЦБ посчитали и стоимость выпечки с начинками. Любителям блинчиков с вареньем придется доплатить 80 рублей. Дороже всего среди общедоступных выйдут блины с творогом, чуть меньше составит стоимость блинов с мясом и со сгущенкой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.