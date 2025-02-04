Как новый велопешеходный мост изменил жизнь в Нагатинском Затоне

Путь до станции БКЛ "Нагатинский Затон" стал в три раза быстрее благодаря новому велопешеходному мосту. Он соединяет две части района через старое русло Москвы-реки.

Местные жители отмечают, что теперь можно быстрее добраться не только до метро, но и до работы, университета и поликлиники. По их словам, раньше приходилось тратить время на маршрутку, а теперь путь стал гораздо удобнее и комфортнее.

Жители называют мост красивым и оригинальным, сравнивая его с другими подобными сооружениями в Москве. По словам специалистов, его конструкция выделяется на фоне других подобных объектов, а освещение играет роль навигации в темное время суток.

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