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04 февраля, 07:15

Общество

В России собираемость платежей за ЖКХ выросла до 97,5%

В России собираемость платежей за ЖКХ выросла до 97,5%

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В России сократилось число неплательщиков за ЖКХ. Собираемость платежей за коммуналку выросла до 97,5%. Должников стало на 300 тысяч меньше.

По мнению экспертов, этому поспособствовало усиление контроля за должниками. С 1 февраля он усилился. В России стартовал эксперимент по взысканию долгов онлайн. Его суть в том, что поставщики направляют данные о просроченных платежах в Государственную информационную систему, а дальше формируется пакет документов для обращения в суд. Отслеживать ход разбирательства должники смогут через "Госуслуги".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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