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04 февраля, 09:45

Общество

Москвичи старшего возраста смогут бесплатно освоить новую профессию в центре "Моя карьера"

Москвичи старшего возраста смогут бесплатно освоить новую профессию в центре "Моя карьера"

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Москвичи старшего поколения могут освоить новую профессию. Столичный центр занятости "Моя карьера" запустил набор на бесплатный курс "Агент по работе с недвижимостью 50+".

Там всех желающих обучат риелторской профессии и расскажут, как заключать сделки и правильно оформлять договоры купли-продажи. После теоретических занятий участники пройдут практику в офисах компаний-партнеров. По итогам обучения они получат сертификаты и смогут трудоустроиться.

Занятия начнутся 12 февраля. Записаться на них можно на сайте проекта "Моя карьера". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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