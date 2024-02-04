Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 09:15

Общество

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Московские учителя получили награду всероссийской премии "Будем жить!"

Финал олимпиады по робототехнике среди детей прошел в столице

Телеканал "Мульт" подготовил развлекательную программу на ВДНХ

Форум национальных достижений начал работу на выставке "Россия" в Москве

Благотворительный день проходит на катке ВДНХ

Синоптики спрогнозировали потепление 4 февраля в столице

Выставка домашних животных "Зоопалитра" стартовала в столице

Всепогодные камеры зафиксировали обстановку утром 3 февраля в столице

Работу наземного транспорта в ряде округов столицы усовершенствуют с 3 февраля

На следующей неделе в столицу придут морозы. Уже во вторник, 6 февраля, температура воздуха может опуститься до -20 градусов. Однако пока город находится под влиянием теплого фронта.

Москву в ночь на 4 февраля накрыла метель. В некоторых районах города до сих пор наблюдается снегопад. Из-за этого на дорогах и тротуарах может быть скользко. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика