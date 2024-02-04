Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

На следующей неделе в столицу придут морозы. Уже во вторник, 6 февраля, температура воздуха может опуститься до -20 градусов. Однако пока город находится под влиянием теплого фронта.

Москву в ночь на 4 февраля накрыла метель. В некоторых районах города до сих пор наблюдается снегопад. Из-за этого на дорогах и тротуарах может быть скользко. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

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