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Общество

Международная выставка мелких домашних животных "ЗооПалитра" проходит в Москве

Международная выставка мелких домашних животных "ЗооПалитра" проходит в Москве

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Международная выставка мелких домашних животных "ЗооПалитра" проходит в Москве. Посетители смогут увидеть декоративных крыс, мышей, кошек, улиток и не только. Основная цель выставки – донести до посетителей, как правильно содержать животных. Неслучайно многие владельцы десятки минут тратят на людей, рассказывая о том, как и чем кормить, где держать, какие проблемы, что нужно из игрушек, аксессуаров.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

обществовидеоЕкатерина Фоменко
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