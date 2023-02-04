ФНС проведет индивидуальные сверки по Единым налоговым счетам налогоплательщиков

ФНС России проведет индивидуальные сверки по Единым налоговым счетам налогоплательщиков. Информацию разместили на сайте ведомства. Речь о тех, кто допустил ошибки при заполнении декларации за предыдущие отчетные периоды и обнаружил в своем личном кабинете так называемое отрицательное сальдо. Это значит, что появилась задолжность. Для того, чтобы разобраться во всех счетах, таким налогоплательщикам нужно до 1 марта обратиться в свою инспекцию.

Подробнее – на телеканале Москва 24.