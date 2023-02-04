Московским подросткам показали, как двигать предметы силой мысли. В медиацентре департамента образования и науки открылась психологическая площадка "Шоурум". Главная задача – разрушить стереотипы, которые существуют у школьников в отношении психологов. Многие до сих пор считают, что такие специалисты нужны только людям с расстройствами. Но поскольку общение на "Шоуруме" построено в виде игры, дети постепенно раскрываются и с удовольствием участвуют в экспериментах.

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