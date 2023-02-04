Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Общество

Московским подросткам показали, как двигать предметы силой мысли

Московским подросткам показали, как двигать предметы силой мысли

Больше 600 подвидов "Омикрон"-штамма циркулирует по миру

Минюст одобрил законопроект о принудительном лицензировании западного контента

"Актуальный репортаж": в магазинах больше не смогут продать просроченный товар

Wildberries продолжает брать деньги за отказ от посылки

Как перебои с оформлением биометрических загранпаспортов сказались на гражданах

"Актуальный репортаж": кибермошенники воруют аккаунты россиян на Госуслугах

У школьников Москвы начнутся пробные ЕГЭ

В Москву возвращается зима

"Время новых. Шоу": сухие завтраки

Московским подросткам показали, как двигать предметы силой мысли. В медиацентре департамента образования и науки открылась психологическая площадка "Шоурум". Главная задача – разрушить стереотипы, которые существуют у школьников в отношении психологов. Многие до сих пор считают, что такие специалисты нужны только людям с расстройствами. Но поскольку общение на "Шоуруме" построено в виде игры, дети постепенно раскрываются и с удовольствием участвуют в экспериментах.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

обществовидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика