Главврач рассказал, как в столичных поликлиниках организован прием пациентов

Коронавирус внес правки в привычные приемы у врача. Теперь потоки тех, кто пришел за помощью с симптомами ОРВИ и без них, разделены. Главный врач городской поликлиники № 64 Михаил Шутов рассказал, как поликлиники работают в условиях коронавирусных реалий.

По его словам, в медучреждениях организован отдельный вход и расширена площадь, где пациенты могут ожидать результатов анализов или консультации врача. Также он сообщил, что была построена новая логистика передвижения пациентов по поликлинике и их маршрутизация.

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