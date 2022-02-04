Ученые Университета Джонса Хопкинса признали локдауны ошибкой

Локдауны признали ошибкой. Массовые ограничения, которые страны вводили в 2020 году, дали минимальный или нулевой эффект в борьбе с распространением коронавируса. К такому выводу пришли ученые Университета Джонса Хопкинса в США. Эксперты считают, что в будущем от этой меры нужно отказаться.

В Университете Джонса Хопкинса рассказали, что локдауны в США и Европе уменьшили смертность от коронавируса всего на 0,2%. Гораздо более эффективной стала изоляция именно заболевших. Она дала почти 3% спасенных жизней.

Почему локдануны оказались неэффективны? И какие отрасли в России пострадали от ограничений больше всего?

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