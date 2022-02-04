Москвичам рассказали, что делать с пассажирами без масок в общественном транспорте

Антимасочницу из автобуса рейса Москва – Подольск пришлось высаживать силой. Девушка с кулаками набросилась на сотрудников полиции и недовольных пассажиров.

Психологи рассказали, что люди устали от пандемии. Однако вирусологи настаивают, что необходимо терпеть введенные ограничения, потому что COVID-19 опасен.

Тем не менее практика Верховного суда показывает, что оспаривать штрафы за отсутствие маски не имеет никакого смысла, даже если в торговой точке или офисе вас не обеспечили средствами защиты. Правила масочного режима действуют для всех и во всех общественных местах.

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