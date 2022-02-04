Мамы сохранят право на пособие на детей до 1,5 лет при устройстве на работу

Мамы сохранят право на пособие на детей до полутора лет при устройстве на работу. Законопроект о внесении соответствующих изменений в Трудовой кодекс уже направлен в российскую трехстороннюю комиссию.

Сейчас по действующим нормам, женщина в декрете может выйти на работу на неполный день или работать на удаленке. При этом лишить ее пособия до полутора лет не могут, но это в теории. На практике​ продолжают возникать споры по поводу сокращения рабочего дня – насколько он должен быть уменьшен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.