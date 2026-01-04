Москва находится на пике волны потепления 4 января

В это воскресенье, 4 января, Москва находится на пике потепления, температура воздуха поднялась выше климатической нормы. При этом возможны небольшие снегопады с количеством осадков до двух сантиметров.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней высота снежного покрова будет постепенно увеличиваться, а к рождественским праздникам прибавится заметно. Первые настоящие морозы ожидаются как раз к Рождеству.

